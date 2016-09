Modesto Roma revela que Lucas Lima quer renovar com o Santos

A transferência de Lucas Lima para a Europa pode demorar um pouco mais para acontecer. Junto do elenco do Santos em um hotel em Copacabana, na concentração para o confronto desta quarta-feira contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o presidente do Santos, Modesto Roma, revelou que o camisa 10 está em vias de renovar o contrato até 2019 e minimizou a má fase do jogador.

“Tem certeza que é desejo dele? Tenho conversado com o staff do Lucas e estamos vendo de renovar contrato até 2019. Acho que vocês têm uma informação meio truncadinha aí”, afirmou o dirigente, após ser perguntado se o meia estaria sido afetado por um possível desejo de jogar em terras internacionais, em entrevista ao SporTV.

Tendo sido especulado em clubes europeus e com a saída praticamente dada como certa por alguns jornais do Velho Continente na última janela de transferência, o cérebro da equipe alvinegra não vem agradado a torcida nas atuações recentes. Como justificativa do baixo desempenho de Lucas Lima, Modesto usou a convocação do atleta para os compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

“É normal essa queda de rendimento para jogadores que acabaram de sair da Seleção. Até porque ele vem de uma maneira diferente de jogar e treinar. Mas não tem nada a ver com cabeça, com ida para mercado internacional, porque o Lucas está interessado em ficar e, inclusive, já está negociando a renovação”, avaliou.

Desde 2014 no Santos, Lucas Lima tem sido um dos principais pilares de Dorival Júnior no elenco do Peixe – será titular diante dos vascaínos nesta quarta – e tem o atual vínculo contratual com duração até dezembro de 2017.

