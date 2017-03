Modesto diz cumprir promessa ao levar quartas para o Pacaembu

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, tratou a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista no estádio do Pacaembu como o cumprimento de uma promessa realizada à torcida. De acordo com o dirigente, o Peixe deve jogar mais vezes no estádio municipal paulistano para contemplar os torcedores que não moram na Baixada.

“Nós estamos querendo há algum tempo jogar no Pacaembu, é uma promessa que nós fizemos de jogar mais lá, promessa para a nossa torcida. E, pensando assim, resolvemos fazer esse jogo no Pacaembu”, comentou Modesto, que chegou a sugerir à Ponte Preta a possibilidade de jogar as duas partidas no local, teoricamente “neutro”, mas não obteve aprovação.

“É um direito de cada um, o São Paulo mostrou ao Linense o aspecto financeiro e conseguiu. A Ponte Preta, por sua vez, achou melhor sacrificar o aspecto financeiro e mandar o jogo em Campinas”, avaliou o mandatário, que verá seu time abrir as disputas de quartas de final do Estadual, no sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli.

No Pacaembu, Modesto avisou que os preços praticados ficarão entre R$ 40 (R$ 20 a meia) no Tobogã e R$ 120 (R$ 60 a meia) na cadeira numerada azul. As arquibancadas e setor destinado ao visitante ficarão ao custo de R$ 60 (R$ 30 a meia).

Sobre a possibilidade de trazer outros jogos decisivos do Campeonato Paulista e até da Libertadores da América para o Pacaembu, Modesto preferiu adotar um tom mais calmo. Para ele, é necessário esperar o desempenho da equipe antes de fazer projeções desse tipo.

“Vamos primeiro passar da Ponte Preta, né? Vamos tentar ganhar esse confronto e, depois, meu amigo, é depois (risos)”, concluiu o santista, que chega pela nona vez consecutiva ao mata-mata do torneio, em busca da nona decisão disputada desde o início da era Neymar, em 2009.