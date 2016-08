Mesmo sem treinar, Gabriel é relacionado para enfrentar o Figueira

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O Santos comunicou a imprensa neste sábado que ainda não tem nenhuma novidade sobre a transferência de Gabriel para a Internazionale de Milão, apesar do empresário Wagner Ribeiro já ter confirmado o acordo na noite de sexta-feira, deixando em aberto apenas a pendência sobre a data de apresentação do atacante. Mas, antes disso, o jovem deve vestir ao menos mais uma vez a camisa do Peixe, neste domingo, às 11 horas, no duelo contra o Figueirense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano informou que o camisa 10 não participou do treino fechado da manhã deste sábado, no CT Rei Pelé e tinha previsão de chegar à concentração no período da tarde, já que estava regressando da Itália. Desta forma, o Peixe não vai abrir mão de usar Gabriel na Vila Belmiro.

Quem não estará em campo é Gustavo Henrique. O zagueiro terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve abrir espaço para David Braz voltar a formar na equipe titular, ao lado de Luiz Felipe. No restante, a escalação deve ser a mesma que venceu o Vasco na quarta-feira, pela oitavas de final da Copa do Brasil.

O Peixe inicia a rodada com 36 pontos, quatro pontos atrás do líder Palmeiras. Já o adversário de Santa Catarina está a três pontos de deixar a zona de rebaixamento, com 21.

Confira os 23 jogadores relacionados por Dorival Júnior:

Goleiros

Vanderlei e Vladimir

Laterais

Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Zagueiros

David Braz, Luiz Felipe e Lucas Veríssimo

Meio-campistas

Lucas Lima, Rafael Longuine, Vitor Bueno, Vecchio, Thiago Maia, Yuri, Léo Cittadini, Renato, Elano e Jean Mota

Atacantes

Gabriel, Ricardo Oliveira, Copete e Rodrigão

Recomendado para você