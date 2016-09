Mesmo após sufoco, Ricardo Oliveira vê boa apresentação do Santos

“Meio a zero é goleada”. Esse famoso jargão do futebol pode definir o que foi a vitória do Santos sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar no início da partida em um belo chute de Zeca, o Peixe sofreu com a pressão dos botafoguenses, mas conseguiu sair do Rio de Janeiro com os três pontos.

Apesar das ótimas defesas do goleiro Vanderlei e do sofrimento até o último minuto, quando quase levou um gol de bicicleta do arqueiro Sidão, o centroavante Ricardo Oliveira acredita que o Alvinegro Praiano realizou uma boa partida contra o Fogão.

“Acho que nós fizemos uma boa apresentação. Fomos envolventes. É normal sofrer pressão. Equipes boas chegaram aqui e perderam os jogos. Tivemos a capacidade de sofrer dentro do jogo. Procuramos aproveitar os espaços, temos que valorizar bastante isso”, afirmou o experiente camisa 9 santista na saída do gramado.

Com a vitória, o Santos chegou aos 42 pontos e voltou ao G4, chegando na terceira colocação. Na próxima partida, o Peixe encara o Santa Cruz, às 19h30 (de Brasília) de domingo, no Pacaembu. pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

