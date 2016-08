Luiz Felipe tenta explicar tropeços contra pequenos: “Só se defendem”

O elenco do Santos sabe que precisa perder a síndrome de Robin Hood se quiser brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe já perdeu 14 pontos para times que brigam para fugir do rebaixamento e uma nova série contra os desesperados ligou o sinal de alerta na Vila Belmiro. “A conta é bem simples. Temos de buscar os três pontos. Precisamos dos pontos fora de casa depois de perder em casa. Contra o Inter, vamos para vencer”, avisou o zagueiro Luiz Felipe, preocupado com a chance do Peixe reabilitar um rival que não vence há 14 rodadas.

“É mais difícil, porque eles vão fazer de tudo para ganhar pela situação em que se encontram, pela grandeza do clube”, comentou o defensor, incomodado com a situação. “A gente não esperava essas derrotas, mas sabíamos que eram jogos difíceis. As equipes que estão lá embaixo são complicadas. Agora temos de buscar os pontos fora de casa”.

Aos tentar diagnosticar o motivo do Santos ter tanta dificuldade para superar adversários que, na teoria, deveriam dar menos trabalho para o elenco alvinegro, Luiz Felipe não titubeou e cravou o “medo” de encarar o Peixe de igual para igual como principal fator para os obstáculos do atual campeão Paulista.

“É difícil de explicar. Acredito que seja pela dificuldade que esses times impõem por jogarem acuados, por uma bola. O Figueirense chutou só três bolas e nós chutamos 25. É difícil jogar contra quem vem só para se defender”, avaliou, refutando jogar a culpa nos ataques.

“Não, de forma alguma. Nosso ataque é muito eficiente. É que as equipes que vêm aqui chegam para se defender. A gente está sempre bem marcado. Contra o Figueirense, tentamos de várias maneiras e o goleiro foi o melhor da partida”, disse, citando novamente os catarinenses, que surpreenderam com uma vitória em plena Vila Belmiro no domingo.

“Independentemente do adversário, a gente vai sempre impor nosso ritmo de jogo. O que acho que acontece é que as equipes jogam diferentes. O Galo veio para jogar (Santos venceu por 3 a 0). Isso é mais fácil do que contra quem fica com onze atrás da linha da bola. Não é excesso de confiança e nem falta de concentração”, concluiu Luiz Felipe, responsável por colocar David Braz no banco de reservas.



