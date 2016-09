Luiz Felipe segue como dúvida e Braz deve ganhar nova chance

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O técnico Dorival Júnior tem apenas um problema para o jogo contra o Santa Cruz, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalque de última hora no duelo diante do Botafogo, na última quarta, o zagueiro Luiz Felipe segue com um incômodo na panturrilha e participou apenas do final do treinamento na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Durante a maior parte da atividade, David Braz formou a dupla de zaga titular ao lado de Gustavo Henrique. O defensor já entrou na vitória sobre o Fogão e deve ganhar uma nova chance entre os titulares, caso Luiz Felipe não se recupere até domingo.

No começo do Brasileirão, Braz era o titular da posição. Porém, se afastar algumas partidas para fazer um recondicionamento físico, acabou perdendo a vaga para Luiz Felipe.

Apesar da dúvida na zaga, o técnico Dorival não terá mais nenhum outro problema para escalar a equipe que encara o Santa Cruz. O colombiano Jonathan Copete volta após cumpriu suspensão diante do Botafogo. O colombiano será titular ao lado de Ricardo Oliveira no comando de ataque.

Mesmo com o treinamento desta sexta-feira sendo fechado para a imprensa, o Santos deve entrar em campo contra o Santa Cruz com: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz (Luiz Felipe), Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Jonathan Copete e Ricardo Oliveira.

