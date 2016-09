Lucas Lima comemora camisa 10 no Santos: “É uma honra”

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Com a saída de Gabigol para a Inter de Milão, foi confirmado no último dia 29 que a camisa 10 do Santos não ficará sem dono. O número que ficou conhecido mundialmente com Pelé será agora de Lucas Lima, que até então usava a número 20 do Peixe.

Após retornar da Seleção Brasileira, onde ficou no banco de reservas nas partidas contra Equador e Colômbia, respectivamente, o agora camisa 10 santista deve estrear o novo número nesta quinta-feira, diante do Internacional, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Para mim é uma honra. Todo meia sonha em jogar com a 10, ainda mais com a do Rei (Pelé), com toda a história que tem. Sei que a responsabilidade é grande e quero mostrar o meu valor”, disse Lucas Lima.

Como a 10 agora tem um novo dono, a camisa 20, que era utilizada pelo meia, ficará com Emiliano Vecchio. Lucas Lima espera que o argentino ‘represente’ bem seu antigo número. “Tenho uma história com a 20. Espero que ele possa representar porque me deu sorte.”

E a estreia de Lucas Lima com a nova numeração será justamente contra um ex-clube. Com passagem apagada pelo Inter, entre 2012 e 2013, o meia acredita que será um duelo complicado, mesmo com os gaúchos na zona de rebaixamento.

“Vai ser um jogo difícil, jogar lá nunca é fácil, independentemente da situação. Time que quer brigar por Libertadores e ser campeão tem que se impor fora de casa, para depois pensarmos no Corinthians, que também será difícil”, concluiu.

