Lucas Lima admite ter oferta da China, mas diz que fica no Santos

O meia Lucas Lima reconheceu que o futebol chinês é um possível destino na janela de transferências deste final de ano, mas assegurou que sua ideia é ficar no Santos para jogar a Copa Libertadores da América do ano que vem. Em destaque no país há mais de dois anos, ele terá a primeira chance de disputar o torneio continental na próxima temporada, em um grupo com Sporting Cristal, Independiente Santa Fe e um adversário a ser definido.

“Estou muito tranquilo quanto a isso, quero jogar a Libertadores, então espero cumprir meu contrato com o Santos. Falaram bastante dessa da China, mas não mudou meu pensamento. Chegou, sim, alguma coisa chegou. Mas meu objetivo é ficar. É normal que chegue também”, comentou o armador, na chegada dos atletas ao estádio do Pacaembu, que recebeu um jogo beneficente organizado por Neymar e Robinho.

A revelação sobre a oferta foi feita pelo seu empresário, Wagner Ribeiro, que considera o valor algo irrecusável. Aproveitando as férias após o encerramento do Campeonato Brasileiro, Lucas Lima deixou as negociações na mão do representante. A Doyen Sports é detentora de 80% dos direitos econômicos do meia e é quem mais tem interesse no negócio. Afinal, caso ele não seja vendido e fique na Vila Belmiro até o final de seu contrato, em dezembro de 2017, tanto o Peixe como o grupo maltês ficarão sem receber um real.

“É uma proposta irrecusável tanto para o Santos quanto para o Lucas. Coisa perto dos 20 milhões de dólares por ano, como ganham Hulk, Lavezzi, Oscar. Ainda não levei a proposta porque quero ela por escrito. Mas quando chegar, o Santos precisa se definir, pois apesar de ter só 10% do jogador, o poder de venda pertence ao clube. Já falei com o Modesto Roma e expliquei para ele. O presidente não quer vender só por 10% e com razão”, afirmou o representante em entrevista à Rádio Globo.

Alheio a essa discussão, o camisa 10 santista preferiu projetar seu 2017 e prometeu buscar um título maior do que os dois Paulistas que tem no currículo pelo Peixe. “É um grupo difícil, mas Libertadores é assim, tem altitude, tem jogo diíficil. Fizemos um ano muito bom, amadurecemos esse ano. Vamos tentar ser campeões da Libertadores e desse Brasileiro”, concluiu o jogador, que tem contrato válido até dezembro de 2017.