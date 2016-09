Longe da Europa, Lucas Lima negocia renovação com o Santos

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

Após manifestar publicamente várias vezes o seu desejo de ir para a Europa, o meia Lucas Lima decidiu ficar no Santos por mais tempo. Depois de passar a janela de transferências sem receber nenhuma proposta oficial de grandes clubes do Velho Continente, o camisa 10 já começou a discutir uma renovação no seu contrato com a diretoria do Peixe. Apesar das conversas ainda estarem no início, a ideia é prorrogar o vínculo até 2020. O atual termina em dezembro do ano que vem.

Mesmo com o pensamento de renovar com o alvinegro, o meia ainda se imagina na Europa. Por conta disso, segundo informações de representantes do atleta, o vínculo terá uma cláusula de saída, assim como tinha Gabigol com o clube. Ou seja, caso Lucas Lima receba uma proposta no valor estipulado, o Santos será obrigado a vender o meia em qualquer momento.

As negociações para a renovação do contrato estão sendo feitas entre o presidente Modesto Roma Júnior e o empresário Wagner Ribeiro, representante do jogador. Caso aceite renovar, o meia deverá receber em torno de R$ 400 mil mensais por mês. Porém, os valores ainda são iniciais e estão sendo discutidos.

Como o Santos tem apenas 10% de Lucas Lima, a diretoria não via sua venda como vantajosa, pois o dinheiro da transação não faria tanta diferença aos cofres do clube. Por conta disso, o presidente Modesto Roma entende que é melhor contar com meia por mais um ano e perdê-lo de graça do que o vender agora por um valor pequeno.

