Léo vê grupo “equilibrado” e quer ajudar o Santos na Libertadores

Um dos grandes ídolos da história recente do Santos, o ex-lateral esquerdo Léo prevê dificuldades para o Peixe na edição 2017 da Copa Libertadores da América. O clube paulista está no Grupo 2 do torneio continental, juntamente com o colombiano Independiente Santa Fé e o peruano Sporting Cristal, campeões nacionais de seus países, além de uma equipe vencedora da fase preliminar – que pode ser o The Strongest, da Bolívia.

“O grupo é equilibrado, não tem jogo fácil em Libertadores. Você precisa ter respeito aos adversários e se preparar da melhor maneira possível”, analisou Léo, que esteve presente na partida beneficente Ousadia x Pedalada, na última quinta-feira, no Pacaembu.

Com 41 anos, Léo se aposentou em 2014, vestindo a camisa alvinegra do Santos, com a qual ajudou a geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso a conquistar o tri da Libertadores, em 2011. Experiente e conhecedor das dificuldades da competição, o ex-jogador se coloca à disposição para ajudar o atual grupo do Peixe na próxima edição.

“Estarei sempre ao lado do time, passando a eles que a Libertadores é uma competição diferente. O equilíbrio vai facilitar muito a nossa equipe”, completou Léo.