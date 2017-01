Leandro Donizete vai para o Santos, mas diz que queria ficar no Galo

Aos 34 anos, Leandro Donizete foi contratado pelo Santos a pedido de Dorival Júnior e conseguiu um contrato de três anos, exatamente como gostaria. Além disso, chegará a um time que acaba de ser vice-campeão Brasileiro e promete brigar com força na Copa Libertadores da América. Para muitos, o volante não tem do que reclamar, mas ao postar um texto de despedida do Atlético-MG, Leandro Donizete externou toda sua insatisfação em ter de deixar o Galo e deixou claro que já pensa em um dia retornar ao alvinegro de Belo Horizonte.

“Quando neste clube cheguei, ainda existia uma certa desconfiança. Mas, com o passar do tempo e dos jogos, fui mostrando meu valor e a torcida compreendendo minha forma de atuar e lutar pelas vitórias. Aqui eu vivi coisas jamais imaginadas. Minha vida sempre foi de lutas e sacrifício. Aqui não foi diferente, mas veio um reconhecimento que nunca esperei. Até uma música de general a Massa fez como referência ao meu nome em campo”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

“Aqui conquistei os títulos mais importantes da minha vida e do clube. Aqui gostaria de permanecer, mas a vida nos prega peças. Agradeço à Massa, aos meus companheiros, aos funcionários, à diretoria, à imprensa e a todos de Minas Gerais que tão bem me trataram! Desejo um Feliz 2017 e espero um dia retornar, porque aqui… Aqui é Galo”, completou, usando o velho jargão da torcida atleticana.

Leandro Donizete chegou ao Atlético-MG em 2012, fez 231 jogos e marcou quatro gols. Famoso por seu espírito guerreiro e pela forte marcação à frente dos zagueiros, Donizete conquistou três campeonatos Mineiros (2012, 2013 e 2015), a Copa Libertadores da América (2013), a Recopa Sul-Americana (2014) e a Copa do Brasil (2014) pelo Galo.

Mas, nada disso foi suficiente para conversar a diretoria mineira a renovar seu vínculo por mais três temporadas. A proposta de um ano a mais apenas não agradou e Leandro Donizete resolveu seguir sua carreira no Peixe ao lado de Dorival Júnior, técnico responsável por tirar o jogador da Ferroviária para o Coritiba, onde ganhou projeção nacional.