Juntando os cacos da eliminação, Santos divulga ações de aniversário

O Santos irá demorar para digerir a eliminação no Campeonato Paulista após derrota nos pênaltis para a Ponte Preta, na última segunda-feira, no Pacaembu. Apesar da saída precoce do Estadual, a vida segue para o Peixe, que completa 105 anos de história na próxima sexta-feira. Por conta disso, o clube preparou uma série de ações até a próxima semana.

Nesta quarta-feira, será realizado um Ato Ecumênico no Monte Serrat, às 14h (de Brasília) e o hasteamento da bandeira do Santos, que contará com as presenças do presidente Modesto Roma Júnior, do vice-presidente César Augusto Conforti, membros do Comitê de Gestão e do Conselho Deliberativo. O Sócio Rei que apresentar a carteirinha, terá desconto de 50% na subida/descida pelo bondinho. O valor é de R$ 40 reais e assim o sócio irá pagar R$ 20.

No dia do aniversário, na sexta-feira, às 17h, será inaugurada a Calçada da Fama, no Cine Foot, no Memorial das Conquistas “Milton Teixeira”, na Vila Belmiro. O evento contará com a presença dos ídolos Lima, Dorval, Mengálvio, Coutinho e Pepe. Sócios do alvinegro e crianças de até 12 anos não pagam para entrar. O valor para visita simples no museu custa R$ 8 e a monitorada R$ 15.

Ainda dentro da programação, na segunda-feira, será assinada uma parceria com esportes olímpicos com a Fupes, Fundação Pró-Esporte de Santos. Já no próximo dia 28, acontecerá a inauguração da nova academia no CT Rei Pelé.

Encerrando as ações, no dia 29, em São Paulo, a Subsede também receberá os sócios e torcedores para comemorar o aniversário do Peixe.