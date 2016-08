Jogadores do Santos culpam Gatito por tropeço diante do Figueirense

O goleiro Gatito Fernández deixou o gramado da Vila Belmiro com o reconhecimento até dos adversários do Figueirense na manhã deste domingo. Para os jogadores do Santos, o paraguaio, com grandes defesas no segundo tempo, tornou-se o principal responsável pela derrota por 1 a 0 para a equipe catarinense.

“Devemos primeiro enaltecer o Figueirense, que fez o que dava. Foi o jogo em que Deus não quis. A bola não entrou. O Gatito, que nem vinha jogando sempre, fez defesas que não existem”, lamentou o lateral direito Victor Ferraz. “Ficamos tristes demais porque queríamos encostar na frente na tabela, mas também sabíamos que perderíamos em casa em algum momento”, completou.

De fato, o Santos pressionou o Figueirense durante toda a partida. Acabou castigado por um pênalti convertido pelo centroavante Rafael Moura logo no princípio do segundo tempo – e, a partir de então, Gatito passou a chamar ainda mais a atenção. O goleiro salvou a sua equipe em uma cabeçada de Luiz Felipe na pequena área e voltou a parar o zagueiro no rebote, por exemplo, além de ter feito uma defesa plástica em um chute de fora da área do argentino Emiliano Vecchio.

“Quando você vê que o goleiro adversário trabalhou tão bem, é um sinal de que a sua equipe teve oportunidades e não conseguiu concretizar em gol. Lutamos muito, mas, infelizmente, o Gatito está de parabéns. Damos os méritos para ele e já começamos a trabalhar para buscar uma vitória contra o Inter”, projetou o veterano volante Renato, de olho no compromisso de 8 de setembro, no Beira-Rio.

Maior encarregado de marcar os gols do Santos, o centroavante Ricardo Oliveira se mostrou mais resignado do que os seus companheiros. “Faltou ser efetivo na hora de concluir. Criamos ocasiões para matar o jogo no primeiro tempo. Aí, infelizmente, em um contra-ataque, o Thiago Maia tentou sair do lance, e o jogador deles (Jefferson) foi inteligente para ficar na frente e sofrer o pênalti. O Figueirense fez o gol em uma bola, e perdemos a partida”, sintetizou.

