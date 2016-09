Jean Mota acredita que boa fase do Botafogo pode ser boa para o Santos

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Antes da virada por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos vinha de três derrotas seguidas para equipes que lutam contra o rebaixamento (América-MG, Figueirense e Internacional, respectivamente). O último triunfo havia sido contra o Atlético-MG, rival direto na briga pelo G4, no dia 14 de agosto. Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Peixe encara o embalado Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro.

Com três vitórias seguidas, o Fogão chegou aos 35 pontos, alcançou o oitavo lugar e já começa a pensar em voos mais altos no Brasileirão. Levando em conta o retrospecto do Peixe contra equipes da parte de cima da tabela, o meia Jean Mota acredita que a fase positiva do rival pode ser boa para os santistas.

“Nós acabamos perdendo para equipes em má fase. Botafogo vem de uma vitória fora. É bom eles estarem bem, pois podemos surpreender no Rio de Janeiro”, afirmou o camisa 39, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Apesar de ter sido titular na vitória sobre o Timão, Jean Mota ainda não sabe se terá uma nova oportunidade na equipe nesta quarta-feira. Com o retorno de Lucas Lima, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, o meia provavelmente voltaria para o banco de reservas. Porém, como Copete levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, o atleta pode ganhar uma chance.

Com a ausência do colombiano, o técnico Dorival Júnior ainda não definiu o substituto da posição. Além de Mota, o comandante pode escalar o argentino Emiliano Vecchio ou o jovem Walterson. Autor da assistência que culminou no gol de Renato contra o Corinthians, o meia acredita que pode jogar fazendo a mesma função de Copete.

“Acho que consigo jogar ao lado de Lucas Lima. Já fiz essa posição de ponta e estou preparando para entrar. Mas tem o Walterson e o Vecchio, que também são boas opções. Quem entrar vai dar conta do recado”, completou.

Nesta segunda-feira, Dorival comandou apenas um treino coletivo entre os reservas e os atletas que não encararam o Corinthians. Com isso, o comandante não deu pistas de quem será o substituto de Copete contra Fogão, na quarta-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

