Já treinando com o elenco, Leandro Donizete assina contrato com o Santos

O volante Leandro Donizete assinou seu contrato com o Santos nesta sexta-feira. O jogador, de 34 anos, já estava certo com o Peixe, vinha treinando com o elenco e oficializou seu vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2019.

Donizete chega como uma das peças novas para a disputa da Libertadores em 2017. Campeão da competição com Atlético-MG, em 2013, o volante mostrou seu gosto pelo torneio, e garantiu ter o perfil para disputá-lo.

“Vai ser um prazer, adoro jogar a Libertadores, muito pegado, muito disputado. O Santos tem uma equipe muito qualificada, e eu chego para dar mais experiência”, destacou Leandro, que tentará um lugar no time que já tem o experiente Renato e o jovem Thiago Maia como titulares entre os volantes.

O atleta também afirmou estar realizando um sonho de vestir a camisa do Peixe. “Eu sonhava em jogar aqui, e isso felizmente aconteceu. Estou muito feliz, um imenso prazer”, comemorou o paulista de Araraquara.

Além de Leandro Donizete, o Alvinegro Praiano acertou com o zagueiro Cléber, ex-Corinthians e Hamburgo-ALE, o lateral direito Matheus Ribeiro, que atuava no Atlético-GO, e com os atacantes Vladimir Hernández, do Júnior-COL e Kayke, do Yokohama Marinos-JAP.