‘Herança’ da antiga gestão, Thiago Ribeiro receberá ‘carinho’, diz Modesto

Antes mesmo de encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro de 2016, o Santos já deixava claro que estava procurando alguém que estivesse interessado no empréstimo ou na compra de Thiago Ribeiro. Porém, a fase ruim (estava encostado no Bahia) e o salário de R$ 300 mil por mês fizeram o Peixe não ter sucesso no mercado. Com isso, o clube se viu obrigado a reintegrar o atacante ao time profissional.

Desde então, o presidente Modesto Roma Júnior se mostrou solicito ao jogador e pretende honrar com todos os seus vencimentos, mesmo acreditando que ele é uma ‘herança’ da antiga gestão, pois foi contratado em 2013, quando Odílio Rodrigues era o mandatário alvinegro.

“Herdamos e vamos honrar a herança. Herdamos tanta coisa (da última gestão) que não vai ser o Thiago Ribeiro que vai causar problema. Vamos receber com carinho e extrair o melhor que ele puder dar”, disse o dirigente ao ser questionado sobre a permanência do atacante.

A comissão técnica, por sua vez, também conta com o jogador para a temporada. Mesmo em má fase técnica, Thiago Ribeiro é visto por Dorival Júnior como uma opção para atuar pelos lados do campo no ataque e também por sua experiência em Libertadores. O atleta, inclusive, já foi artilheiro da competição continental em 2011.

“É um jogador que sempre foi importante. Pelo posicionamento tático, cumprir funções, por ser agressivo. Todo atleta passa por um momento instável. Ele tem capacidade, qualidade e condições de se recuperar bem. Confio muito. Provavelmente (vamos ficar com ele)”, afirmou Dorival.