Gustavo Henrique comemora classificação, mas admite “vacilos”

Logo aos 10 minutos de jogo, quando Copete empurrou a bola para o fundo das redes e abriu o placar contra o Vasco, em São Januário, a classificação do Santos para as quartas de final já era dada como certa. Afinal, os santistas haviam vencido o confronto de ida por 3 a 1, na Vila Belmiro, e os vascaínos precisavam marcar três vezes para levar a decisão para os pênaltis. Porém, mesmo com a larga vantagem, o Peixe sofreu no Rio de Janeiro.

Ainda no primeiro tempo, o Vasco buscou o empate. Já na segunda etapa, os torcedores do Santos certamente tiveram um déjà vu. Após perder uma chance clara com Joel, o Peixe viu o Vasco sair em contra-ataque fazer 2 a 1, com Éderson. O lance foi bem parecido com o segundo gol de Keno contra o alvinegro, no último domingo, no Pacaembu, na vitória santista por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Na saída de São Januário, o zagueiro Gustavo Henrique admitiu as falhas da equipe. “Vacilamos muito. Um time como o nosso, que joga junto há tempos, não pode deixar isso acontecer. Mas é bom para amadurecermos “, disse o defensor.

Mesmo após levar a virada do Cruz-Maltino, o Santos conseguiu arrancar o empate e saiu de campo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, o Peixe muda o foco e volta suas atenções ao Brasileirão. No próximo sábado, os santistas enfrentam o Sport, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada do torneio.

