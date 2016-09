Gustavo Henrique cobra mais concentração contra ameaçados

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Após empatar com o Flamengo em 0 a 0, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado, o Santos assumiu a liderança da competição. Com três jogos contra equipes na zona de rebaixamento (América-MG, Coritiba e Figueirense), e apenas uma partida diante de um adversário direto (Atlético-MG), o Peixe tinha tudo para disparar na ponta. Porém, o alvinegro venceu apenas o Galo e sucumbiu diante de equipes que brigam contra o rebaixamento.

Essas três derrotas fizeram o Santos cair para a quinta posição, ficando sete pontos atrás do Palmeiras, atual líder do torneio. Para o zagueiro Gustavo Henrique, a concentração precisa ser redobrada contra os times que estão na zona da degola.

“Foram jogos que poderíamos ter conquistado resultados melhores, mas é coisa do futebol. Tem jogos que nada dá certo, como o Figueirense. Contra esses times a concentração tem que ser maior. Contra times bem colocados, já entramos mais concentrados. Então acho que o foco e a concentração têm que ser iguais”, afirmou o defensor.

O próximo duelo do Santos no Brasileirão é justamente contra um desses ameaçados. Nesta quinta-feira, o Alvinegro vai até Porto Alegre para encarar o Internacional, às 21h, no Beira-Rio. Com 24 pontos, o Colorado ocupa a 17ª colocação do torneio. Porém, o camisa 6 do Peixe acredita que o rival já demonstrou uma reação.

“Assisti ao jogo deles contra o Fortaleza, acho que mudou bastante do que vinha acontecendo. O treinador (Celso Roth) implantou filosofia diferente. Temos que ir respeitando, mas precisamos da vitória. Cada partida tem que ser uma decisão”, completou o zagueiro.

