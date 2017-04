Fora do Paulistão, Santos fará apenas um jogo em 23 dias

A torcida do Santos precisará acostumar-se a não ver o time comandado por Dorival Júnior dentro de campo. Afinal, após perder nos pênaltis para a Ponte Preta e ser eliminado do Campeonato Paulista, na última segunda-feira, no Pacaembu, o Peixe mira suas forças apenas na Libertadores e fará somente um jogo pelos próximos dias 23 dias.

A partida em questão será na semana que vem, mais precisamente no dia 19, às 21h45 (de Brasília), em Bogotá, contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

Após esse confronto, o alvinegro só volta a jogar no dia 4 de maio, também pela Liberta e diante do time colombiano. Este duelo, porém, será com mando do Santos e acontecerá no Pacaembu. Os santistas lideram o Grupo B da competição, com quatro pontos.

Ainda juntando os cacos da eliminação precoce no Paulista, o Peixe volta a treinar nesta quarta-feira e já inicia a preparação para o compromisso contra o Santa Fe. Mesmo com a saída do Estadual, o volante Thiago Maia garantiu que o clube será campeão de alguma competição ainda neste ano. Além da Liberta, a equipe comandada por Dorival Júnior também disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil.

“O Paulista era importante, tínhamos obrigação, mas futebol é assim. Mas temos a Libertadores pela frente. Temos que seguir trabalhando firme. Falei que seríamos campeões para a torcida. E não é da boca para fora. É uma promessa”, garantiu o santista.