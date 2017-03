Ferraz vê Santos melhor em derrota para o Palmeiras: “Acharam os gols”

Assim como o técnico Dorival Júnior, o lateral direito Victor Ferraz considerou o Santos superior ao Palmeiras na derrota de virada por 2 a 1, na noite deste domingo, na Vila Belmiro. Na avaliação do jogador do Peixe, “foi meio estranho” o modo como o Verdão construiu a vitória no fim da partida.

Após desperdiçar diversas oportunidades na frente do goleiro Fernando Prass, o Santos conseguiu abrir o placar aos 29 minutos do segundo tempo, com Ricardo Oliveira. Contudo, a equipe diminuiu o ritmo e viu Jean empatar, aos 40, e Willian virar, aos 42.

Com cãibra na coxa direita, Ferraz foi substituído por Matheus Ribeiro logo após o empate alviverde e, do banco de reservas, viu o gol da virada. “Fiquei com medo de ser algo mais grave. O doutor examinou e falou que eu precisava fazer exame, então preferi sair”, disse, antes de tentar explicar o resultado final.

“Aí tomamos os gols. Eles acharam os gols. Foi meio estranho. Fizemos uma boa partida, mas tem que ganhar o jogo, tivemos muitas possibilidades de fazer os gols”, lamentou o lateral.

Com a derrota, o Santos segue fora da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, na terceira posição do Grupo D, com 13 pontos ganhos. Ponte Preta (15) e Mirassol (14) lideram a chave. O Peixe buscará se reabilitar na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o São Bento, em Sorocaba.