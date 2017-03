Ferraz vê derrota em Itaquera como “normal” e mira Libertadores

Com apenas duas finalizações, o Santos foi envolvido pelo Corinthians em Itaquera e acabou derrotado por 1 a 0 na noite deste sábado, em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após o duelo, o lateral direito do Santos, Victor Ferraz, afirmou que perder no estádio alvinegro é “normal” e já projetou a estreia do Peixe na Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, no Peru.

“Essas duas finalizações dizem muito o que foi o jogo. No primeiro tempo, eles foram bem melhores, mas no segundo tivemos boas oportunidades, com cruzamentos, rodando a área deles com perigo. Eles acabaram vencendo, jogaram bem”, analisou o jogador.

“Agora temos que focar na Libertadores, que é o nossos objetivo na temporada. A derrota no clássico não vai mudar em nada a nossa motivação para quinta-feira. Estamos muito focados, nos fechamos ali e combinamos de esquecer essa derrota”, acrescentou.

Com a derrota, o Santos não conseguiu inserir uma sequência de vitórias no Campeonato Paulista, já que havia superado o Botafogo-SP no último sábado, mesmo que jogando mal. A equipe é apenas a terceira colocada do Grupo D, com 10 pontos ganhos, e não se classificaria para o mata-mata do Estadual.

“Esse ano a gente começou tropeçando em alguns times que não tropeçávamos. Perder para o Corinthians aqui é normal, é jogo parelho”, disse, recordando o histórico recente do Peixe na competição. “Essa geração é bicampeã paulista, faremos de tudo para vencer que é o que a gente mais deseja”, acrescentou.

Passado o clássico, o pressionado Santos direciona as suas atenções para a Libertadores, pela qual estreia nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru. “Tem a estreia na na Libertadores agora, um jogo muito importante. A gente chega sob pressão, a gente sabe. Futebol é resultado, quando não tem a pressão vem. Mas o negócio é focar na Libertadores e deixar o Paulista paro final de semana”, concluiu o atacante Thiago Ribeiro, que entrou na parte final do confronto.