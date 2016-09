Exame de Oliveira só sai nesta terça e atacante segue como dúvida

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Apesar de ter afirmado a vontade de ir com força máxima para o duelo contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário, o técnico Dorival Júnior pode ter uma baixa importante na equipe titular.

Após ser substituído no segundo tempo da partida diante do Santa Cruz, neste domingo, sentindo dores na coxa, o atacante Ricardo Oliveira fez um exame nesta segunda para saber se tem condições de encarar o Cruz-Maltino. Porém, o resultado só sairá na manhã desta terça-feira.

“Senti uma fisgada e pedi para sair. Não doeu, não foi nada grave, mas eu me conheço bem e achei melhor por não correr riscos de agravar a lesão. Vou esperar o resultado da ressonância magnética, mas espero não ser desfalque”, disse o camisa 9 na saída do gramado, após a vitória contra o Santa, no Pacaembu, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na Vila Belmiro, no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos bateu o Vasco por 3 a 1. Apesar da incerteza sobre a situação de seu artilheiro, o técnico Dorival Júnior não deve ter outros problemas para o duelo no Rio de Janeiro. Mesmo após a desgastante partida diante do Santa Cruz, o comandante santista não deve poupar ninguém para o jogo desta quarta-feira.

“Não vamos poupar. A não ser que tenhamos algum problema médico. Caso contrário, é time completo”, confirmou Dorival.

Com isso, o Peixe deve entrar em campo em São Januário com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira (Rodrigão).

Recomendado para você