Exame aponta lesão, e Ricardo Oliveira não joga contra Vasco e Sport

O atacante Ricardo Oliveira está fora das duas próximas partidas do Santos, contra Vasco, pela Copa do Brasil, e Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Após a realização do exame de imagem nesta segunda-feira, foi constatada uma lesão de grau um no atleta, que já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé e não viaja com o elenco para o Rio de Janeiro.

O camisa 9 santista sentiu uma fisgada e foi substituído no segundo tempo da vitória do Peixe por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no último domingo. A comissão técnica espera que o centroavante esteja recuperado para o duelo diante do Atlético-PR, no dia 1º de outubro, na Vila Belmiro. Na vaga de Oliveira, Rodrigão deve entrar na equipe titular.

Mesmo com o desgaste da equipe no jogo do último domingo, o técnico Dorival Júnior não deve poupar nenhum atleta para o embate contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário. No jogo de ida, o Santos bateu o Cruz-Maltino por 3 a 1, na Vila Belmiro.

Sem seu artilheiro, o Peixe deve encarar a equipe carioca com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

Veja também: Elogiado por Dorival, Keno é alvo do Santos para a próxima temporada

Logo após o duelo no Rio de Janeiro, a delegação santista viaja direto para Pernambuco, onde encara o Sport, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por questão de logística, o elenco treina no CT do Botafogo na quinta-feira e no do Náutico na sexta.

Recomendado para você