Ex-jogador do Milan, Ricardo Oliveira prevê evolução de Gabriel na Inter

Ricardo Oliveira correu para ser o primeiro jogador do Santos a abraçar Gabriel ao final da partida conta o Figueirense, que marcou a despedida do prata da casa, na manhã de domingo, na Vila Belmiro. O veterano centroavante abraçou demoradamente o companheiro e previu o seu sucesso na Internazionale, da Itália – com a propriedade de quem defendeu o rival Milan entre 2006 e 2007.

“Já é sabido por todos que o futebol italiano é muito tático, que defendem muito lá. O Gabriel sabe o que vai enfrentar. A decisão foi tomada. Tenho certeza de que será um desafio que ele conseguirá superar. Vai crescer muito como pessoa e como atleta. É um sonho que está realizando”, comentou Ricardo Oliveira.

Aos 36 anos e agora órfão do seu antigo companheiro de ataque, o centroavante santista apontou a Inter como um clube ideal para Gabriel se desenvolver profissionalmente. O amigo tem apenas 19 anos e já acumula, por exemplo, a medalha de ouro olímpica como titular da Seleção Brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro.

“O Gabriel está indo para um gigante do futebol mundial. Isso vai acrescentar muito à carreira dele. Vai crescer como atleta e como homem, sim. Teremos uma versão melhor dele porque o futebol italiano exige muita coisa, como profissionalismo”, apontou Ricardo Oliveira.

Embora feliz por Gabriel, o ex-jogador do Milan não escondeu as saudades que deverá sentir. “Dei um abraço nele e desejei toda a sorte do mundo. É um amigo que se vai. O que nos resta é desejar sucesso na carreira, que seja feliz. Com certeza, fará muita falta para nós e para a nação santista, que o adora”, discursou Ricardo Oliveira.

