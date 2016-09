Estreia agrada Dorival e Walterson terá novas chances no Santos

Leia mais:

“O Walterson é um garoto com velocidade. Faz parte da minha procura por um novo jogador com a perda do Gabriel. Tenho que buscar uma opção. Ele vem se destacando no sub-23 e vai ter algumas oportunidades”, afirmou o treinador, após a derrota para o Colorado.

Walterson começou a carreira no São Bernardo, jogou o Campeonato Mineiro de 2014 pelo Guarani-MG e retornou à equipe do interior paulista, antes de vir para o Santos B, em maio deste ano. O jogador de 21 anos chamou a atenção na Copa Paulista. Por conta disso, foi chamado por Dorival para participar dos treinos na última semana. Mesmo com o pouco tempo entre os profissionais, o jovem foi relacionado e já fez sua estreia diante do Colorado.

“É a realização de um sonho. Nós, que viemos de times menores, sempre queremos chegar em time e ir para um jogo. Agradeço ao professor Dorival (Júnior) e a comissão técnica por estar confiando em mim”, afirmou o atleta, que usou a camisa 45 em Porto Alegre.

O atacante está emprestado ao Peixe com contrato válido até dezembro. Mas após o crescimento no clube, a diretoria já pensa em negociar a permanência do jovem. Walterson tem vínculo com o São Bernardo até 2020.

No próximo domingo, o jogador pode ter mais uma chance no elenco santista. Na Vila Belmiro, o Santos encara o clássico contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.