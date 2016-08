Empresário crava Gabriel na Inter, mas não garante data da apresentação

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Santos e Internazionale ainda não se pronunciaram oficialmente, mas Wagner Ribeiro, empresário e representante de Gabriel, fez questão de se antecipar na noite desta sexta-feira e confirmou a transferência do atacante santista para o clube italiano depois de muito rebuliço com a chegada do jogador a Milão. “Estamos jantando e vamos definir se ele vai em setembro ou janeiro”, escreveu Ribeiro em sua conta no Facebook, deixando claro que agora a data da apresentação do atleta é a única pendência.

O Peixe vai receber 18 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), à vista com a venda de mais um atleta oriundo das categorias de base do Alvinegro Praiano. Deste valor, 20% deve ser repassado ao grupo de investimento Doyen Sports, mas a diretoria contesta essa Justiça a participação contratual, o que leva a crer que o valor deve ser depositado em juízo enquanto a guerra judicial não for resolvida.

A transferência foi concluída com o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 33 milhões) ao próprio Gabriel, que pode ter compromissos sobre essa quantia com seu representante e seu pai, Valdemir, que também trabalha para o jogador.

Aprovado nos exames médicos realizados nesta sexta, Gabriel já vestiu a camisa da Inter de Milão e agora negocia apenas o momento para ser integrado ao elenco italiano. O atacante deseja ficar no Santos até o fim do ano, mas os dirigentes da Inter o querem imediatamente para o início da temporada europeia. No Peixe, dirigentes se dividem entre opiniões de que seria importante ter Gabriel no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, mas há os que entendem que o atacante não estará totalmente focado no clube e, por isso, talvez seja melhor que se transfira agora.

Depois de defender o Santos na vitória sobre o Vasco, na quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, depois de um longo período afastado do clube para ganhar a inédita medalha de ouro do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. Na quinta à noite, depois de um compromisso profissional, Gabriel partiu às pressas para a Itália, onde foi recepcionado por torcedores, curiosos e muitos jornalistas.

