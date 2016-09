Em vantagem, Santos visita o Vasco pelas oitavas da Copa do Brasil

Até os 50 minutos do segundo tempo da partida entre Santos e Vasco, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 24 de agosto, na Vila Belmiro, parecia que o jogo de volta seria apenas uma mera formalidade. O Peixe, afinal, vencia por 3 a 0 e já havia perdido diversas chances para aumentar o marcador. Eder Luis, contudo, aproveitou um rebote do goleiro Vanderlei e diminuiu o placar e manteve viva a esperança dos vascaínos. Agora, quase um mês depois, as duas equipes decidem quem avança no torneio nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário.

Após bater na trave em 2015, quando foi derrotado na decisão para o rival Palmeiras, nos pênaltis, o Alvinegro Praiano não quer deixar o título escapar neste ano. E por conta disso, o técnico Dorival Júnior não deve poupar nenhum titular contra os cariocas.

A ausência mais sentida é de Ricardo Oliveira. O camisa 9 santista sentiu uma fisgada na coxa e foi substituído no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no último domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma bateria de exames na última segunda-feira, foi constatada uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita do jogador. Com isso, Rodrigão deve ganhar a vaga entre os titulares.

O meia Jean Mota, que não pode jogar a Copa do Brasil pois já atuou pelo Fortaleza, também fica fora contra o Vasco. Apesar desses dois desfalques certos, o técnico Dorival Júnior deve entrar em São Januário com o que tem de melhor.

“Não vamos poupar. Não há motivo para isso, pois não tem nada definido. A vitória na partida de ida não nos deu a classificação, portanto, temos que encarra o confronto com a seriedade que ele merece. Em condições normais não seria nenhum absurdo o Vasco ganhar um jogo em São Januário por dois a zero e se isso acontecer estaremos eliminados. Portanto, estamos nos preparando para uma final”, afirmou o comandante santista disse.

O Peixe deve encarar a equipe carioca nesta quarta-feira com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Já do lado vascaíno, o sentimento é de esperança. O Cruz-Maltino terá a difícil missão de inverter a vantagem do Peixe, que ganhou na ida por 3 a 1 e agora pode até mesmo perder por um gol de diferença que estará garantido. Se os cariocas fizerem 2 a 0 será suficiente, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate. Se devolver o 3 a 1, o Vasco forçará a disputa de pênaltis.

Para conseguir reverter essa situação adversa, o técnico Jorginho prega a tranquilidade. “Não podemos nos afobar em nenhum momento, pois se isso acontecer vamos acabar dando ao Santos o que ele quer, que é poder explorar a nossa responsabilidade de buscar o confronto, de tentar os gols que podem nos dar a classificação”, afirmou o comandante vascaíno.

Assim como a equipe santista, o Vasco também terá problemas na escalação. O Cruz-Maltino perdeu o volante Marcelo Mattos, com lesão no joelho direito. Jorginho faz mistério em relação ao substituto. A tendência é que Diguinho assuma o posto, porém, o treinador pode optar por uma formação mais ofensiva, com três atacantes, dando oportunidade para Eder Luis iniciar entre os titulares.

Sendo assim, o time que vai encarar o Peixe deve ter: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Diguinho (Eder Luís), Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson e Júnior Dutra.

Apagado no confronto de ida, o meia Nenê é a esperança vascaína desta quarta-feira e aposta na força da torcida para conquistar a virada no duelo.

“Nós temos que partir para cima do Santos para buscar os gols que podem nos dar a classificação para as quartas de final. Não vai ser uma tarefa das mais tranquilas, mas podemos jogar com o apoio de nossa torcida e tenho certeza de que ela vai comparecer em grande número para nos empurrar. Trata-se do nosso caldeirão e, aqui, podemos conseguir qualquer resultado, basta que todos consigam dar seu melhor em campo”, afirmou Nenê.

FICHA TÉCNICA

VASCO X SANTOS

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Diguinho (Eder Luís), Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson e Júnior Dutra.

Técnico: Jorginho

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Técnico: Dorival Júnior

