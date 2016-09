Elogiado por Dorival, Keno é alvo do Santos para a próxima temporada

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

O técnico Dorival Júnior revelou, na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, no Pacaembu, que esteve perto de contratar o atacante Keno, autor dos dois gols do time pernambucano na partida do último domingo, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas com o fim do prazo de inscrições na competição e os sete jogos completados pelo jogador, o Peixe acabou não concretizando o negócio.

“Nós quase finalizamos situação com ele antes de realizar o sétimo jogo no Brasileirão. Chegamos muito perto, mas não houve acordo. Foi uma pena, porque é um garoto de muita qualidade, tem excelente potencial e é agradável de ver jogar”, disse Dorival.

Apesar de não contratar Keno para o restante da temporada, o alvinegro ainda não desistiu de contar com o futebol do atleta. A ideia da diretoria é trazer o atacante em 2017. Caso seja contratado, o jogador irá atender um pedido de Dorival.

O comandante já vem cobrando dos dirigentes há muito tempo a contratação de um atacante rápido para suprir carência do atual elenco, que perdeu Gabigol, vendido para a Inter de Milão por 18 milhões de euros (R$ 64 milhões).

Para contar com o futebol de Keno em 2017, o Santos analisa a situação contratual do atacante com o Santa Cruz. Além disso, a classificação para a Libertadores é fundamental para o alvinegro investir no jogador.

Keno foi revelado pelo América-SE e também atuou por Botafogo-BA, Águia de Marabá, Paraná, Atlas e Ponte Preta. Com 27 anos, o atacante tem sete gols e sete assistências no Campeonato Brasileiro de 2016, apesar da má campanha dos pernambucanos.

