Dorival vê mais acertos do que falhas em classificação contra o Vasco

O Santos conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao empatar por 2 a 2 com o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário. Porém, engana-se quem pensa que foi um duelo fácil para o Peixe. Mesmo com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Alvinegro paulista abriu o placar no começo, mas levou a virada do Cruz-Maltino e sofreu para conseguir igualar o marcador e sair com a vaga.

Após perder uma chance clara aos 24 minutos da etapa final, o Santos viu o Vasco sair em contra-ataque e fazer 2 a 1, com Éderson. Logo em seguida, o próprio atacante vascaíno teve uma chance incrível na cara do goleiro Vanderlei e desperdiçou. Se a bola entrasse, o duelo iria para os pênaltis.

Apesar de sofrer dois gols e ser pressionado pelos cariocas, o técnico Dorival Júnior acredita que a atuação do Alvinegro Praiano foi boa em São Januário. “No somatório, fizemos muito mais coisas positivas do que negativas. Fomos infelizes em alguns momentos. Sofremos o segundo gol e não perdemos o equilíbrio em campo”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira.

Após se garantir nas quartas da Copa do Brasil, o Santos volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Peixe enfrentará o Sport, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada da competição.

“A equipe busca uma recuperação dentro do Brasileiro. Vamos ver a sequência, o que vamos alcançar. Confio muito no grupo. Espero que melhoremos ainda mais para que possamos estar numa posição ainda melhor na competição”, concluiu Dorival.

Como o duelo contra o Sport também será longe de São Paulo, o Peixe não voltará a Santos. A delegação treinará em General Severiano nesta quinta-feira e depois embarcará para Pernambuco. Os santistas só retornarão para casa no domingo, após o jogo diante do Leão.

