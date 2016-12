Dorival lembra ausência em título e celebra nova chance na Libertadores

O técnico Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos e assegurou a vaga do time para a Copa Libertadores da América do ano seguinte, vencida justamente pelo Peixe. O comandante, porém, não conseguiu colher os frutos do retorno ao triunfo na principal competição da América do Sul devido a um entrevero com Neymar, que causou sua demissão e abriu espaço para Muricy Ramalho aparecer na galeria dos campeões santistas. Agora, no entanto, ele quer compensar a oportunidade perdida cinco anos atrás.

“Era tudo o que eu queria. Até porque aquele trabalho não foi finalizado por mim e sim por outros profissionais. Fiquei muito feliz com os resultados que o clube alcançou naquele momento e espero que eu tenha a possibilidade de poder terminar esse trabalho dentro do Santos”, avaliou o comandante, em entrevista ao site oficial, confiante em finalizar mais uma temporada a frente do Alvinegro. Atualmente, ele é o treinador há mais tempo no cargo na Série A.

“A projeção que fazemos é que a equipe continue numa crescente, buscando um espaço um pouco maior em relação aos anos anteriores, que foi o que aconteceu de 2015 para 2016 e espero que aconteça de 2016 para 2017. Naturalmente teremos muito trabalho pela frente e espero que tudo isso se reverta em ótimos resultados para a nossa equipe”, destacou o treinador.

No comando do Peixe desde julho de 2015, Dorival pôde trabalhar a equipe, que conquistou um título paulista (2016) e dois vices campeonatos nacionais (Copa do Brasil, em 2015 e Brasileirão, em 2016). Na visão do treinador, o elenco santista está em uma constante crescente, buscando o amadurecimento necessário para uma disputa como a da Libertadores 2017.

“O Santos está melhor do que 2015 e o começo de 2016. Naturalmente que agora o grande desafio vai ser melhorarmos as condições e buscarmos um amadurecimento ainda maior da equipe. O que precisamos é que exista uma reposta de um modo geral dos jogadores e que tenhamos mais alguns elementos que venham para reforçar esse grupo de jogadores que já é um grupo muito bom”, analisou.

Na noite da última quarta-feira, o Peixe conheceu seus adversários na fase de grupos da principal competição continental. São eles: Independiente Santa Fé (COL), Sporting Cristal (PER) e o ganhador do jogo três (Universitario Sucre (BOL), Montevideo Wanderers (URU), Atlético Cerro (URU), Unión Española (CHI) ou The Strongest (BOL). O comandante santista avaliou o nível de dificuldade do grupo, mas preferiu aguardar a definição da última equipe que irá integrá-lo. “Um grupo bem difícil, vamos aguardar quem irá completar para fazermos uma análise mais aprofundada”, finalizou.