Dorival dá pistas sobre titulares, mas sofre com tantos desfalques

Após a derrota para o Figueirense, no último domingo, na Vila Belmiro, o técnico Dorival Júnior quer minimizar os erros e retomar o rumo da vitória no Santos. E nada como uma semana livre para ajustar os problemas. Como o Peixe só encara o Internacional no próximo dia 8, no Beira-Rio, o comandante está aproveitando a ‘folga’ para aumentar a carga de treino.

Nesta quinta-feira, mesmo sob forte calor, os atletas participaram de cerca de duas horas e meia de atividades, com trabalhos de dois toques, campo reduzido, marcação, passe entre linhas, entre outros.

No fim da atividade, o comandante Alvinegro esboçou uma equipe titular, mas com 12 jogadores. O volante Thiago Maia, suspenso contra o Internacional por conta do terceiro cartão amarelo, ficou entre os reservas. O time teve Vladimir; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini, Elano, Vitor Bueno, Jean Mota e Matheus Oliveira; Rodrigão.

Porém, mesmo com tempo livre para trabalhar a equipe, Dorival teve problemas com cinco jogadores. Vanderlei foi liberado para o nascimento do filho e Ricardo Oliveira foi preservado antes do último trabalho tático. Além disso, Copete foi poupado por conta de um incômodo muscular na coxa e Zeca deixou o treino mais cedo, após sofrer com bolhas no pé esquerdo. Além deles, Lucas Lima, que está servindo a Seleção Brasileira, foi mais uma baixa.

