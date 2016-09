“Disputando” com Flamengo, Santos vende 6.300 ingressos para domingo

Next

O Santos iniciou na última quarta-feira a venda de ingressos para o duelo diante do Santa Cruz, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. Porém, a venda nas bilheterias começou somente nesta quinta e a torcida tem se mobilizado para ter um bom público na capital.

Até esta quinta-feira, 6.300 entradas já haviam sido vendidas. E nas redes sociais, os torcedores do Peixe têm se mobilizado para “baterem” os flamenguistas no público. O Rubro-Negro também vai mandar seu jogo deste domingo no Pacaembu, às 11h, contra o Figueirense. Até a última atualização, o Flamengo já havia vendido 22 mil ingressos.

Para o jogo contra o Santinha, as entradas mais baratas são para o Tobogã, no valor de R$ 20 (R$ 10 meia). Já os ingressos mais caros são para as cadeiras cobertas azuis, custando R$ 100 (R$ 50 meia).

Preços dos ingressos:

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – tobogã (preço promocional)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde, lilás (portão 21)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante (portão 22)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira coberta azul

