Diretoria do Santos atrasa pagamentos aos atletas e comissão técnica

Fora da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos passa por um problema interno. Nesta terça-feira, a Gazeta Esportiva confirmou a informação do Uol, de que o Peixe atrasou o pagamento de parte dos direitos de imagem do elenco e a premiação pela conquista da vaga na Libertadores à comissão técnica. O Peixe conquistou a vaga no final de 2016.

Apesar da polêmica, a diretoria santista minimizou o atraso, e trata do caso internamente como um problema no fluxo de caixa. Em conversa nesta semana, diretores da equipe acertaram quitas as dívidas dos jogadores e comissão técnica nos próximos dias.

O time da baixada santista anunciou, na última segunda, novo patrocínio master da Caixa Econômica Federal, e a diretoria conta com o dinheiro para acertar as dívidas. Patrocinador de Corinthians e Flamengo, entre outros grandes clubes do futebol brasileiro, a Caixa assinou contrato de cerca de R$ 16 milhões com o Santos.

Depois da derrota para o Palmeiras, no último domingo, jogando na Vila Belmiro, o Santos tenta voltar a somar pontos no Paulistão na próxima quarta-feira. O Peixe, do técnico Dorival Junior, enfrenta o São Bento, às 19h30 (de Brasília).