Defendendo série invicta, santistas veem amistoso como grande teste

O ano finalmente vai começar para o Santos. Após 17 dias de pré-temporada, os santistas entram em campo pela primeira vez em um jogo oficial neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em amistoso com o Kenitra, do Marrocos, no Pacaembu.

Além de usar a partida como o último teste antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista, no dia 3 de fevereiro, diante do Linense, às 21h, na Vila Belmiro, o Peixe também defende uma série invicta no estádio paulistano. Isso porque desde abril de 2014, o alvinegro não é derrotado no Paulo Machado de Carvalho.

Ao todo, são 15 vitórias consecutivas no Pacaembu. O último revés foi na primeira partida da final do Paulistão de 2014, contra o Ituano. A equipe do interior venceu por 1 a 0 e depois conquistou o título nos pênaltis, mesmo perdendo pelo mesmo placar no duelo de volta.

Após vencer o Nacional-SP por 9 a 1, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé, na última terça-feira, o técnico Dorival Júnior quer usar o embate contra os marroquinos para seguir montando o time ideal. Mesmo tendo seus pedidos atendidos pela diretoria, o comandante poderá contar com apenas três reforços no jogo. Relacionados, o lateral-direito Matheus Ribeiro e os atacantes Kayke e Vladimir Hernández devem vestir a camisa do Peixe pela primeira vez em um jogo oficial.

Já o zagueiro Cleber, que ainda se recupera de um incômodo na panturrilha, não foi relacionado. O volante Leandro Donizete, por sua vez, foi poupado dos treinos desta semana e também está fora. Último reforço contratado, o atacante Bruno Henrique é outro que não estará no Pacaembu. Ele foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira e viajou até a Alemanha para resolver problemas pessoais antes de ser apresentado.

“O que vai nos trazer uma condição de análise será justamente a sequência do trabalho. Os jogadores estão procurando executar aquilo que foi trabalhado ao longo deste período. Uma compactação melhor, uma marcação intensa e saída de bola com qualidade. É isso que queremos ver. O que menos importa será o resultado do jogo. Quero muito mais ver a praticidade em campo, aquilo que os jogadores conseguem desenvolver”, explicou Dorival.

E para o amistoso, o comandante também não contará com David Braz, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, todos lesionados, além de Ricardo Oliveira, recuperando o tempo perdido na pré-temporada após ficar afastado duas semanas por caxumba. O alvinegro deve entrar em campo com Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

“A gente vem se preparando bastante. Estamos preparados, fizemos o que tínhamos de fazer nas férias. Temos que dar a vida. Mantivemos o elenco do ano passado, todos ficamos, graças a Deus. Elenco está entrosado e chegaram reforços para ajudar. É bom para mostrar que todos estão preparados no amistoso”, afirmou o lateral-esquerdo Zeca.