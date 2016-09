De volta após suspensão, Ferraz vê Botafogo como “divisor de águas”

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo, deu um novo ânimo ao Santos. Antes do triunfo sobre o Timão, o Peixe vinha de três derrotas seguidas, saindo do G4 e vendo a briga pelo título ficar distante. E nesta quarta-feira, os comandados de Dorival Júnior encaram o duelo com o Botafogo, às 19h30, no estádio Luso-Brasileiro, como uma ‘decisão’ que pode definir os rumos da equipe no restante do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Dorival mantém dúvida sobre substituto de Copete na equipe titular

Apesar da distância para a liderança, Vitor Bueno ainda acredita no título

“O jogo é muito importante e temos de encarar como tem que ser encarado, como um jogo fundamental. Pode ser um divisor de águas para a gente na briga pelo título”, afirmou o lateral-direito Victor Ferraz em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O camisa 4 retorna ao time titular na partida contra o Fogão. No clássico do último domingo, ele cumpriu suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na polêmica partida diante do Internacional, na quinta passada. Na ocasião, o árbitro Rodrigo Raposo, além de amarelar Ferraz e Ricardo Oliveira, expulsou Lucas Lima, após entender que o meia estava retardando o reinício do jogo. Porém, o lateral quer esquecer as polêmicas e focar no retorno ao time titular.

“Já foi muito falado isso aí. Tentei me desvincular de redes sociais porque só falavam disso. Claro que achei necessário falar no momento, por tudo que aconteceu, mas agora já passou. Voltamos descansados, com um pouco mais de gás e força. Trabalhamos o que era necessário e descansamos. Esperamos contribuir da melhor maneira possível, pela importância que o jogo tem”, completou.

Apesar do retorno de Victor Ferraz, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o Peixe não poderá contar com Jonathan Copete, suspenso após o terceiro amarelo. A vaga deixada pelo colombiano deve ser ocupada por Jean Mota.

Com isso, Dorival deve escalar o Santos com Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Jean Mota (Walterson ou Vecchio) e Ricardo Oliveira.

Recomendado para você