Copete volta aos treinos e deve ser titular contra o Inter

A principal dúvida de Dorival Júnior para o confronto diante do Internacional parece ter sido resolvida. Após ficar uma semana sem treinar com bola, Jonathan Copete participou do treinamento normalmente nesta terça-feira, e deve ser titular contra o Colorado, nesta quinta, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última segunda-feira, o colombiano chegou a trabalhar no gramado, mas apenas correu com os companheiros. Já nesta terça, o atacante participou do treino com o restante dos titulares, dado sinais de que estará disponível para o duelo em Porto Alegre.

Com a provável liberação de Copete, Dorival tem apenas mais uma dúvida para a partida contra o Inter. O meia Lucas Lima, que se apresenta com a Seleção Brasileira, nesta terça, contra a Colômbia, em Manaus, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, ainda não sabe se terá condições de entrar em campo pelo Peixe. Como o meia deve começar no banco de reservas, o desgaste físico pode ser menor, aumentando as chances dele jogar na quinta-feira.

Desta forma, o Santos deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima (Jean Mota); Vitor Bueno, Copete (Vecchio) e Ricardo Oliveira.

