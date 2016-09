Copete segue como dúvida e Dorival testa garotos da base

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Depois da derrota por 1 a 0 para o Figueirense, no último dia 28 de agosto, na Vila Belmiro, o Santos deu dois dias de folga para os jogadores e retomou as atividades na última quarta-feira. Desde então, os atletas não tiveram descanso. Porém, mesmo com o tempo livre para treinar, o técnico Dorival Júnior ainda tem dúvidas sobre qual time colocará em campo diante do Internacional, nesta quinta-feira, às 21h, no Beira-Rio.

Para o duelo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante santista não sabe se terá Copete e Lucas Lima à disposição.

Com um desconforto muscular na coxa, o colombiano não participou dos treinamentos desde a derrota para o Figueira. Para o seu lugar, Dorival vem testante o argentino Emiliano Vecchio. Já o meia Lucas Lima se apresenta com a Seleção Brasileira, nesta terça, em Manaus, diante da Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o camisa 10 deve ficar no banco de reservas, ele não deve se desgastar, facilitando sua presença no duelo contra o Inter.

Além do desfalque de Copete, o treino desta segunda-feira contou com a presença de três garotos da base. O atacante Walterson, destaque do Santos B na Copa Paulista, foi chamado por Dorival Júnior. O meia Matheus Oliveira e o atacante Arthur, do sub-20, também fizeram parte da atividade.

O provável time do Alvinegro para o duelo diante do Inter tem Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima (Jean Mota); Vitor Bueno, Copete (Vecchio) e Ricardo Oliveira.

