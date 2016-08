Copete admite conversas com Guerra, alvo do Santos na última janela

Jonathan Copete é a bola da vez no Santos. Passada a despedida de Gabriel, que se transferiu para a Inter de Milão, o atacante colombiano sabe que deve assumir o posto de titular ao lado de Ricardo Oliveira, mas fez questão, nesta quarta-feira, de pregar cautela, evitou comparações e falou sempre em tom de preocupação maior com o clube e não com seu desempenho individual. Copete só ficou mais à vontade quando questionado se tem conversado com Alejandro Guerra, seu ex-companheiro de Atlético Nacional e que segue na mira do Peixe.

“Sim, conversamos um pouco sobre o que podia ser sua chegada ao Santos. Ele estava muito feliz e perguntando como era aqui. Creio que ele se sentiu grato por terem o interesse, mas isso não compete a mim, são os diretores que têm de trabalhar”, contou o jovem atacante, já dando as melhores indicações do amigo.

“Guerra é um jogador que sempre vai para frente, sempre para o gol e ajuda seus companheiros, porque tem facilidade no mano a mano. É um jogador muito bom e que pode ajudar o grupo”, avisou.

O venezuelano Alejandro Guerra tem 30 anos e só não se acertou com o Santos no meio do ano devido a disputa da fase final da Copa Libertadores da América. À época, o Atlético Nacional se recusou a conversar e deu prioridade a manutenção do meia para buscar o título que viria na sequência. Agora, além de Guerra, o Santos pode também tentar o carrasco do São Paulo, Borja.

“Garanto que sim (seriam boas contratações). Tem essa alternativa deles jogarem aqui e tenho certeza que eles iriam trabalhar, se esforçar como jogadores por essa instituição. Eles seriam bem recebidos por todos”, concluiu Copete, que não pensou duas vezes e largou o clube colombiano mesmo em meio a competição continental para se virar reforço do Alvinegro Praiano.



