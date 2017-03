Com recusa da Ponte, Santos deve manter jogo das quartas na Vila

A Ponte Preta frustou os planos do Santos na última segunda-feira. Inicialmente, o Peixe tinha a ideia de realizar os dois jogos das quartas de final do Campeonato Paulista no Pacaembu. Porém, assim que saiu a notícia mostrando as intenções do alvinegro, Macaca, fez um post em sua conta oficial no Twitter e descartou abrir mão de atuar em casa.

Após a recusa do rival, a diretoria do Santos até cogitou a possibilidade de mandar apenas a partida com o seu mando para o estádio paulistano. Porém, a tendência é que o duelo aconteça mesmo na Vila Belmiro.

Apesar de ainda não existir uma definição de datas para os confrontos, os dirigentes do Peixe acreditam que questões burocráticas dificultariam a chance do duelo acontecer no Pacaembu. Afinal, o clube ainda precisaria conseguir a aprovação da Federação Paulista de Futebol e também da Polícia Militar. Vale lembrar que o Palmeiras, por conta da realização de shows em sua arena, já anunciou que mandará o segundo confronto com o Novorizontino, em 8 ou 9 de abril, no Pacaembu.

Com Santos e Ponte Preta já classificados para as quartas de final do Paulistão, resta apenas a confirmação de quem terminará a primeira fase na liderança do Grupo D. Os dois times chegam à última rodada com 19 pontos. A vantagem do Peixe, neste momento, está no número de vitórias: seis contra cinco.

Nesta quarta, o alvinegro recebe o Novorizontino, na Vila, enquanto que a Macaca pega o Palmeiras, em Campinas. Todos os jogos serão disputados às 21h45. Quem avançar em primeiro, terá a vantagem de decidir as quartas de final em casa. As equipes se enfrentam nos dois próximos finais de semana.