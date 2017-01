Com gols de reforços, Santos faz 9 a 1 em jogo-treino contra Nacional-SP

O Santos passou bem pelo seu teste inicial em 2017. Mesmo com sete desfalques, o Peixe não precisou se esforçar para golear o Nacional-SP por 9 a 1, em jogo-treino realizado nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. Os reforços Matheus Ribeiro e Kayke estrearam e anotaram seus primeiros gols com a camisa do alvinegro. Além deles, os destaques ficaram por conta de Rafael Longuine e Serginho, que marcaram duas vezes. O centroavante Rodrigão começou como titular e também deixou sua marca. Por fim, Arthur Gomes apareceu bem e agradou ao técnico Dorival Júnior.

Mesmo com o elenco tendo se apresentado no último dia 11, o técnico Dorival Júnior não contou com as presenças de David Braz (estiramento na panturrilha), Cleber (desequilíbrio muscular), Ricardo Oliveira (caxumba) e Leandro Donizete (tendinite no músculo sóleo), que seguem no departamento médico. Já Lucas Lima, Vladimir Hernández e Copete vão jogar o amistoso entre Brasil e Colômbia nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Apesar dos problemas, o Peixe não precisou suar para fazer nove gols no Nacional-SP. O duelo foi dividido em três tempos de 40 minutos. O comandante santista começou o jogo-treino com: João Paulo; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato e Jean Mota; Vitor Bueno, Arthur Gomes e Rodrigão.

Na etapa inicial, a equipe paulista até resistiu bem e saiu perdendo por apenas 2 a 0, com tentos marcados por Vitor Bueno e Rodrigão. Porém, com o passar do jogo, os rivais do alvinegro mostraram fraqueza física e não aguentaram a pressão. No segundo tempo, Dorival trocou todos os jogadores e viu a goleada ser construída com facilidade.

Promovendo a estreia de dois reforços, o técnico escalou o time com: John; Matheus Ribeiro, Noguera, Yan e Caju; Léo Cittadini, Taciano e Longuine; Vecchio, Thiago Ribeiro e Kayke.

Além do lateral-direito e do atacante, que deixaram sua marca, o meia Rafael Longuine fez dois gols e também se destacou. Em contrapartida, o zagueiro Fabián Noguera cometeu pênalti e o atacante Ewerton descontou para o Nacional-SP.

Já no terceiro e último tempo, Dorival Júnior promoveu a entrada de Vanderlei, Serginho, Daniel Guedes e Matheus Oliveira ao lado de atletas do Santos B. Sem dificuldades, o Peixe marcou mais três vezes e fechou o marcador em 9 a 1.

Serginho, que é meia de origem e atuou como centroavante, marcou duas vezes. O ‘Menino da Vila’ ainda teve tempo para servir Matheus Nolasco, que anotou o último gol da partida.

O alvinegro volta a ser testado em amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu. Já a estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 3, contra o Linense, às 21h30, na Vila Belmiro.