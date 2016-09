Com duas derrotas, Santos quer evitar pior série desde 2015 no Brasileiro

O Santos não vive seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Nas últimas duas rodadas, o time saiu derrotado por Coritiba, por 2 a 1, e Figueirense, na Vila, por 1 a 0. Assim, viu o Palmeiras se afastar na liderança e, para piorar, deixou o G4 da competição, ocupando atualmente o quinto lugar, com 36 pontos.

Na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), o Peixe vai a Porto Alegre, encarar o Internacional, no Beira-Rio. Além da missão de vencer para tentar voltar à zona de classificação para a Libertadores, a equipe da Baixada Santista também buscará evitar uma sequência de derrotas, no Nacional, que não acontece há mais de um ano.

Caso saia derrotado do Rio Grande do Sul, o Alvinegro Praiano chegará ao terceiro revés consecutivo na competição, repetindo algo que aconteceu, pela última vez, entre junho e julho de 2015.

No ano passado, entre a nona e a 11ª rodada, o Santos viveu um momento difícil, perdendo três vezes seguidas, para Internacional e Fluminense, fora de casa, e Grêmio, na Vila Belmiro. As derrotas colocaram o Peixe na parte de baixo da tabela.

Para piorar a situação, na ocasião, o time dirigido por Marcelo Fernandes sofreu o quarto revés, ao levar 4 a 1 do Goiás, no Serra Dourada. Curiosamente, esta série de derrotas causou a saída do técnico, e a chegada de Dorival Júnior, que recuperou o Peixe e mantém-se no comando até agora.

Sob o comando do atual treinador, o Santos não chegou a três derrotas seguidas em nenhum momento. E nem chegará contra o Inter, já que, entre as derrotas no Nacional, os paulistas fizeram 3 a 1 no Vasco, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

