Com desfalques, Renato cita Galo e ‘fator casa’ para vencer clássico

O Santos precisa juntar os cacos da derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Na bronca com a arbitragem após a expulsão de Lucas Lima, o Peixe precisa esquecer rapidamente o duelo em Porto Alegre e mirar suas atenções no Corinthians. No próximo o domingo, às 16h (de Brasília), os comandados de Dorival Júnior encaram o Timão, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sem Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Victor Ferraz, suspensos, o volante Renato acredita na força da Vila para buscar a vitória no clássico. “Temos o fator casa. Temos a nossa torcida. A gente espera que o torcedor compareça e nos incentive. É um jogo importantíssimo pra nós. Saímos do G4 e precisamos vencer para diminuir essa diferença”, afirmou o camisa 8.

Das cincos últimas partidas no Brasileirão, o Santos perdeu quatros jogos, todos para equipes que lutam contra o rebaixamento (América-MG, Coritiba, Figueirense e Internacional, respectivamente). A única vitória nessa sequência foi contra o Atlético-MG, rival direto na parte de cima da tabela. No duelo contra o Galo, vencido por 3 a 0, no último dia 14 de agosto, na Vila Belmiro, o Santos também estava desfalcado. Na ocasião, Zeca, Thiago Maia e Gabigol (ainda no clube), estavam defendendo a Seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, Lucas Lima estava fora por suspensão. Para Renato, o alvinegro tem elenco para bater o Timão, mesmo com as ausências. “Nós temos um grupo. Claro que são três jogadores importantes. Mas independentemente de quem jogar, podemos vencer. A gente tira como base o jogo contra o Atlético-MG, que jogamos desfalcados e buscamos uma grande vitória”, disse.

