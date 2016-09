Com ausência de Lucas Lima, Santos confia em ‘garçom’ Copete

Geralmente, o homem responsável por armar o jogo e distribuir assistências é aquele típico meia camisa 10 de uma equipe de futebol. Porém, isso é diferente no Santos. Quem é o ‘rei do passe’ no Peixe é Jonathan Copete. No clássico diante do Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, o jogador é a principal esperança na função de ‘garçom’.

Leia mais:

Em confronto pelo G4, Santos e Corinthians se enfrentam na Vila

Santistas relembram jogo contra o Galo para vencer no clássico

Em 14 jogos pelo Santos, o colombiano é o líder de assistências do time no Brasileirão, com quatro passes a gol. Lucas Lima, o maestro do time, tem apenas uma na competição. Suspenso após ser expulso no duelo contra o Internacional, na última quinta-feira, no Beira-Rio, o meia não encara o Timão neste domingo.

Para o lugar do camisa 10, Dorival deve escalar Jean Mota na função de armador. Porém, o comandante santista espera que Copete mantenha a boa média de assistências para trazer a vitória no clássico.

Contratado para ser o reserva imediato de Gabriel, o colombiano acabou assumindo o posto de titular após a saída da joia para a Inter de Milão. Logo que chegou, Copete aproveitou as oportunidades e agradou a torcida. Porém, o atleta caiu de rendimento nas últimas rodadas, tanto que não marca e nem dá assistências há noves jogos.

Para o embate contra o Timão, o Peixe não terá Victor Ferraz e Ricardo Oliveira, suspensos. Daniel Guedes e Rodrigão devem ser os substitutos. Em contrapartida, Dorival vai ter o retorno de Thiago Maia, que volta após cumprir suspensão contra o Inter. Com isso, Léo Cittadini irá retornar ao banco de reservas.

O Santos deve entrar em campo no clássico com Vanderlei; Daniel Guedes, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota (Vecchio) e Vitor Bueno; Copete e Rodrigão.

Recomendado para você