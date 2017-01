Arquibancada da Vila cai e Santos pode jogar com setor interditado

O Santos pode não ter a Vila Belmiro completa para a sua estreia no Campeonato Paulista, contra o Linense, no próximo dia 3, às 21h (de Brasília). Isso porque parte da arquibancada do estádio, onde a torcida Sangue Jovem permanece durante os jogos, cedeu e caiu sobre a proteção de três camarotes no último fim de semana.

Segundo o clube, o local já passava por obras e precisou ter uma parte demolida para reestruturação. No entanto, outro pedaço que não foi demolido cedeu e despencou. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Peixe acredita que conseguirá terminar todos os reparos até o próximo dia 3. Porém, caso isso não aconteça, o setor ficará interditado, e a carga de ingressos vai diminuir.

Veja a nota oficial divulgada pelo Santos:

“No início de janeiro, algumas obras, como de costume, foram iniciadas visando toda a temporada de 2017. Entre estas obras, na semana passada, foi realizada a intervenção e inicio da demolição do corredor de acesso à arquibancada (setor 203) que sustenta o guarda corpo. Na madrugada de domingo, o trecho que ainda restava ser demolido, se desprendeu danificando a cobertura de policarbonato de três camarotes no setor térreo. Os serviços de recuperação estão em andamento e a previsão de término é de 15 dias”.