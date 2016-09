Após fechar o gol contra o Botafogo, Vanderlei sonha com Seleção

Vídeos destaque Paulo Nobre se envolve em confusão com torcedor do Flamengo

Um goleiro de 32 anos pensar em Seleção Brasileira pode parecer um sonho. Porém, a convocação inédita de Fernando Prass, com 38 anos, fizeram os arqueiros mais experientes ficarem atentos, pois uma possível oportunidade pode pintar para qualquer um. E o santista Vanderlei mantém a esperança. Após fechar o gol e garantir a vitória do Santos sobre o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a muralha do Peixe ainda pensa em vestir a amarelinha.

“Seleção é o ápice do atleta. Para isso tem que estar bem no clube. A comissão técnica é bem coerente. Se tiver oportunidade, vou agarrar”, afirmou o camisa 1, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Com apenas 23 gols tomados em 25 rodadas, o Santos tem a melhor defesa do Brasileirão, ao lado do Atlético-PR. Mesmo com esses números favoráveis, o goleiro santista evita afirmar que é a sua melhor fase na carreira. “Difícil falar disso. É um bom momento, tem que aproveitar isso. Temos a defesa menos vazada e temos que aproveitar isso a nosso favor”.

Após a vitória sobre o Botafogo, o Santos terá uma sequência favorável no Brasileirão. Dos próximos seis jogos no campeonato, quatro são com mando santista e um é o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, considerada a ‘segunda casa’ do Peixe. Porém, Vanderlei acredita que o alvinegro precisa encarar todas as partidas como uma decisão.

“Perdemos pontos para times que estavam na parte de baixo da tabela. Não tem jogo fácil. Tem que manter esse bom momento nosso. Tem muito confronto direto e temos que fazer nossa parte”, completou.

Na próxima partida, o Santos encara o Santa Cruz, às 18h30 (de Brasília) de domingo, no Pacaembu. pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recomendado para você