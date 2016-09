Após aguentar pressão, Dorival comemora: “Aprendemos a sofrer”

O Santos conquistou três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Peixe foi até o estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e bateu o Botafogo por 1 a 0, pela 25ª rodada da competição. Quem não acompanhou o duelo pode até pensar que a vitória foi fácil. Porém, para o técnico Dorival Júnior, esse foi o triunfo mais complicado do alvinegro no torneio

“Em momento algum do campeonato a gente sofreu tanto. A equipe só amadurece quando suporta esse tipo de situação. Não foi um jogo técnico, mas nós aprendemos a sofrer”, afirmou o comandante em entrevista coletiva após o jogo desta quarta.

Após abrir o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Santos recuou e foi pressionado pelo Botafogo. Com o fantasma dos gols sofridos nos minutos finais, Dorival optou por segurar o placar mínimo na reta final da partida, colocando o volante Yuri e o zagueiro Lucas Veríssimo nas vagas dos meias Vitor Bueno e Lucas Lima, respectivamente.

Apesar da pressão sofrida pelo Fogão, as mudanças surtiram efeito e o Peixe conseguiu sair com os três pontos. E segundo Dorival, a vitória vale mais que a atuação da equipe. “Foi um resultado importantíssimo para a nossa sequência. Com muita luta e sofrimento. Acredito que reencontramos o caminho. Se a gente manter a postura de hoje, podemos chegar mais perto dos times que estão na frente”, completou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 42 pontos e voltou ao G4, chegando na terceira colocação. Na próxima partida, o Peixe encara o Santa Cruz, às 19h30 (de Brasília) de domingo, no Pacaembu.

Recomendado para você