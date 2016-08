Apontado como fenômeno, Gabriel chega a Milão para assinar com a Inter

Visto como “fenômeno” pela imprensa italiana, Gabigol está há algumas horas de se tornar oficialmente jogador da Internazionale. O clube nerazzurri anunciou que o atacante já chegou em Milão para realizar exames médicos e assinar contrato.

Inter e Juventus brigaram pela contratação do jogador até os últimos momentos de negociação, mas com uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 90 milhões) ao Santos, o time milanês conseguiu ficar com o atacante.

Na imprensa italiana, Gabigol é visto como uma das mais importantes contratações do clube na temporada. A edição da Gazzeta Dello Sport desta sexta-feira, destaca as qualidades do atleta e o aponta como um verdadeiro “fenômeno” do futebol brasileiro.

Gabigol foi liberado das atividades do Santos nesta sexta-feira justamente para viajara à Itália e analisar a proposta da Inter in loco. Por cláusula contratual, o clube paulista é obrigado a aceitar qualquer oferta superior a R$ 64 milhões. A Gazeta Esportiva já havia antecipado a proximidade de um acordo para que o atacante deixasse o Peixe.

A Internazionale também confirmou a chegada do português João Mário à cidade no norte da Itália. O meio-campista campeão da Eurocopa 2016 por Portugal teve longa negociação com a Inter, assim como Gabigol, mas está pronto para assinar contrato. Além da talentosa dupla, o clube italiano já havia anunciado o meia argentino Éver Banega, e o italiano Antonio Candreva como principais reforços para a temporada.

