Apenas sem Thiago Maia, Santos vai encarar o Inter com força máxima

Após a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na Vila Belmiro, no último dia 28 de agosto, o técnico Dorival Júnior estava cheio de dúvidas para o confronto diante do Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o passar da semana, os desfalques foram sendo solucionados e o comandante terá a equipe praticamente completa para a partida em Porto Alegre.

O único titular fora do confronto será Thiago Maia. O volante cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo diante do Figueira. Para o seu lugar, Léo Cittadini deve ganhar a vaga no meio ao lado do experiente Renato.

Outra dúvida de Dorival era com relação a Lucas Lima. O meia defendeu a Seleção Brasileira contra a Colômbia, nesta terça-feira. Porém, como não entrou em campo no triunfo do Brasil por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, o camisa 10 treinou normalmente na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deve ser titular contra o Colorado.

Já o atacante Jonathan Copete, que vinha sofrendo com dores musculares na coxa, já está recuperado. O colombiano participou das atividades de segunda e terça, e deve jogar pelo menos um tempo diante do Inter.

Com essas novidades, o Alvinegro deve enfrentar o Colorado com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

