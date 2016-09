Antes de ir para a Itália, Gabigol deixa pegadas no Museu Pelé

Mesmo após fazer sua despedida do Santos no último dia 28, na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na Vila Belmiro, Gabigol ainda não embarcou para a Itália, onde irá se apresentar na Internazionale de Milão, que o contratou por 29,5 milhões de euros (R$ 108 milhões). Depois de participar de dois compromissos com a Seleção Brasileira, diante de Equador e Colômbia, respectivamente, o atacante esteve no Museu Pelé, em Santos, nesta quinta-feira, onde deixou suas pegadas gravadas em uma placa.

As pegadas, feitas em um molde de argila, integrarão a calçada da fama do local. Entre outros homenageados estão Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Melgálvio, Dorval, Coutinho e Pepe.

“Me sinto honrado em colocar meus pés em um lugar tão grande, um local em que outras pessoas grandes do futebol deixaram suas marcas, a casa do Rei. Foi uma homenagem muito grande e estou muito feliz”, afirmou Gabriel.

Após gravar seus pés na história do Museu, o atacante ainda terá mais alguns dias de folga antes de embarcar para a Itália, pois se apresenta na Inter apenas na próxima quinta-feira. Chegando com status de titular, Gabigol reconheceu a responsabilidade, mas afirmou que pensa apenas em sua adaptação.

“A Inter fez um grande esforço para me contratar. Sei que eles fizeram isso pois contam com o meu futebol. Estou feliz com o carinho da diretoria e pela recepção da torcida. Tento não pensar na pressão. Será minha nova casa. O Giuseppe Meazza vai ser a minha Vila Belmiro agora. É um novo país, uma nova cultura, mas me preparei bastante para essa nova missão”, explicou.

No Santos desde 2005, quando tinha apenas oito anos de idade, Gabriel admite que sentirá saudade do alvinegro: “Vou sentir falta do carinho da torcida, de jogar na Vila Belmiro. É disso que vou sentir mais falta, principalmente de entrar em campo com a camisa 10 do Santos”, completou.

Mesmo sem poder vestir o uniforme do Peixe, Gabigol pode mantar um pouco da saudade nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), assistindo o duelo entre Santos e Internacional, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

