Santa Cruz anuncia acerto por um ano com o goleiro Júlio César

O Santa Cruz tem um novo goleiro para a temporada de 2017. Após a saída de Tiago Cardoso para o Náutico, a equipe coral anunciou nesta quinta-feira a contratação de Júlio César. O novo reforço assinou contrato de um ano com o Tricolor.

Júlio César chega ao Santa Cruz após defender o rival Náutico por três temporadas. O vínculo do goleiro com o Timbu se encerrou após o fim da disputa da Série B de 2016, mas a equipe alvirrubra, que já havia acertado com Tiago Cardoso, optou por não renovar o contrato com o arqueiro.

Sem clube, Júlio César teve caminho livre para acertar com o Santa Cruz. Já experiente, o goleiro de 32 anos jogou em boa parte de sua carreira pelo Corinthians, equipe pela qual foi revelado e conquistou muitos títulos. Entre as principais conquistas estão a do Campeonato Brasileiro de 2011, sendo titular em boa parte da campanha, e também da Libertadores e do Mundial de Clubes como parte do elenco do Timão.

O novo defensor da meta tricolor! Júlio César vestirá a camisa coral em 2017! pic.twitter.com/jgtMBCEjaN — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) 22 de dezembro de 2016

Tiago Costa renova – Além da contratação de Júlio César, o Santa Cruz divulgou também nesta quinta-feira a renovação com o lateral esquerdo Tiago Costa, com a extensão do contrato até o final de 2017.

Com diversas passagens pela equipe coral, Tiago Costa já conquistou muitos taças pelo Tricolor, estando presente nos títulos da Série C de 2013, dos Campeonatos Pernambucanos de 2013, 2015 e 2016, e da Copa do Nordeste de 2016.